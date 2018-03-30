Столице пообещали серьезное потепление

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Синоптики прогнозируют существенное потепление в Москве 

RT на русском 30 марта 2018
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с RT рассказал, что в ближайшие дни в московский регион придёт потепление. Он также отметил, что среднесуточная температура на уходящей неделе была существенно ниже нормы на 3—5 °С.
«В ближайшие дни температура придёт к норме, а на следующей неделе будет даже несколько дней выше на 2—3 °С. В пятницу атмосферный фронт приблизится к границам Московской области и, после солнечной погоды, 31 марта небо накроет облаками. Ночью ожидается снег: выпадет примерно 3—4 см при температуре -2…-4 °С, а по области -2…-7 °С. Максимальная температура в субботу составит +3…+5 °С тепла, по области от +1 °С до +6 °С. В воскресенье будет в основном облачная погода. Ночью местам небольшие осадки, температура 0…-2 °С, а днём небольшой дождь и +5…+7 °С. Такие колебания температуры приводят к образованию ночью и утром гололедицы», — рассказал он.
Голубев также сообщил, что на предстоящей неделе самая тёплая погода ожидается в понедельник, 2 апреля.
«Днём в Москве, мы предполагаем, будет +8…+10 °С тепла, по области от +6 °С до +11 °С. И ночные температуры также уже будут слабоположительными. Во вторник и среду после прохождения холодного атмосферного фронта произойдёт небольшое понижение температуры. Пройдут в основном небольшие осадки — дождь с мокрым снегом. Ночью ожидается температура 0…+5 °С и днём +3…+8 °С. В среду ночью от -4 °С до +1 °С, а днём уже +4…+9 °С. Такая же температура и даже на 2—3 °С выше ожидается вплоть до конца следующей недели, начиная с четверга. Атмосферное давление будет пониженное», — предупредил синоптик.
Ранее мэрия предупредила москвичей о резком похолодании.
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