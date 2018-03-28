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Синоптики обещают потепление на Орловщине к следующей неделе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Синоптики обещают потепление на Орловщине к следующей неделе 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
По информации синоптиков Росгидромета, холодный фронт циклона минувшей ночью добрался до юга Центра Европейской России. В Орловской области выпал небольшой снег.
Днём будет облачно с прояснениями. Днём без осадков. Ветер северо-восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -4.. -9°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С. Атмосферное давление с утра составило 737 мм р/с, днём будет расти и достигнет 745 мм р/с.
такая погода продержится в Орловской области до выходных, а к началу следующей недели синоптики обещают небольшое потепление.
Сообщение Синоптики обещают потепление на Орловщине к следующей неделе появились сначала на РИА 57.
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