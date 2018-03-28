Синоптики обещают потепление на Орловщине к следующей неделе

По информации синоптиков Росгидромета, холодный фронт циклона минувшей ночью добрался до юга Центра Европейской России . В Орловской области выпал небольшой снег.

Днём будет облачно с прояснениями. Днём без осадков. Ветер северо-восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -4.. -9°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С. Атмосферное давление с утра составило 737 мм р/с, днём будет расти и достигнет 745 мм р/с.

такая погода продержится в Орловской области до выходных, а к началу следующей недели синоптики обещают небольшое потепление.