В России почтили память погибших в Кемерово 

Более 12 тысяч москвичей вышли на улицы, чтобы почтить память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Москве.
В это число входят участники акций на Пушкинской и Манежной площадях и у здания представительства Кемеровской области.
Подобные акции прошли во многих городах России: Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Иванове, Владивостоке, Екатеринбурге, Якутске, Улан-Удэ и др.
В Перми люди собрались у мемориала, возведенном в память о трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в которой погибли 156 человек.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СК, в результате пожара погибли 59 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.