Россию сравнили с контактным зоопарком

Баннер о сравнении России с контактным зоопарком вывесили на «Крестовском»

«Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — это контактный зоопарк», — написано на плакате. Отмечается, что баннер был снят еще до начала товарищеского матча. Перед матчем с Францией болельщики сборной России по футболу вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Фотографию опубликовал журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров в своем Twitter.

Встреча проходит на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге . На момент публикации материала счет 0:0. Матч начался с минуты молчания.

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. Согласно опубликованным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по данным кемеровской мэрии, 69 человек, сколько из них находятся в больницах, не уточняется. Ранее сообщалось о 67 пострадавших, 12 из которых госпитализированы.

На третьем этаже «Зимней вишни» был контактный зоопарк, в котором находились 200 животных 25 видов. По словам директора зоопарка Евгения Видемана, они задохнулись и погибли.