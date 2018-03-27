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Россию сравнили с контактным зоопарком
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Баннер о сравнении России с контактным зоопарком вывесили на «Крестовском» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @edim_sport
Перед матчем с Францией болельщики сборной России по футболу вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Фотографию опубликовал журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров в своем Twitter.
«Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — это контактный зоопарк», — написано на плакате. Отмечается, что баннер был снят еще до начала товарищеского матча.
Встреча проходит на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. На момент публикации материала счет 0:0. Матч начался с минуты молчания.
Пожар в торговом центре начался днем 25 марта. Согласно опубликованным данным, в огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по данным кемеровской мэрии, 69 человек, сколько из них находятся в больницах, не уточняется. Ранее сообщалось о 67 пострадавших, 12 из которых госпитализированы.
На третьем этаже «Зимней вишни» был контактный зоопарк, в котором находились 200 животных 25 видов. По словам директора зоопарка Евгения Видемана, они задохнулись и погибли.
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