Ещё
Скорбящий о погибших Burger King раскритиковали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В соцсетях раскритиковали скорбящий о погибших в Кемерове Burger King 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи соцсетей раскритиковали сеть ресторанов быстрого питания Burger King после того, как в интернете появился снимок предположительно сделанный в одном из заведений. На фотографии запечатлен экран с надписью «Скорбим Кемерово», расположенный на фоне рекламного плаката с языками пламени и подписью «Готовим на огне с 1954 года».
Некоторые пользователи Twitter обрушились с критикой на компанию и заявили, что Burger King «пробил дно».
Другие предположили, что вместо того, чтобы выражать свою скорбь подобным образом, «лучше жевать».
Нашлись и те, кто не поверил в достоверность снимка.
Другой пользователь предположил, что могло быть еще хуже.
Также пользователи разделились на тех, кто призвал наказать пиарщиков компании и тех, кто предположил, что этот снимок — случайность. «Может там какой телеканал включен был и на минуту молчания включили эту вставку. Кому то показалось это забавным и он щелкнул. Не?» — предположил пользователь под ником Ivan.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Всего жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали, по данным местной мэрии, 69 человек.
В качестве приоритетной версии Следственный комитет рассматривает замыкание электропроводки. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге266
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным92
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово173
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово82
НАТО приняло меры против российских дипломатов183
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение