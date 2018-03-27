Здравоохранение будет развиваться за счёт концессий

Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях. Соответствующий правительственный закон, ранее одобренный Госдумой в третьем чтении, был рекомендован к принятию Советом Федерации Комитетом палаты регионов по экономической политике.

«Речь идёт о передаче федеральным госучреждениям здравоохранения полномочий по подготовке проектов конкурсной документации и соглашений, обеспечение конкурсной комиссии и отслеживание исполнения обязательств», — пояснил сенатор. По словам члена Комитета Юрия Важенина, закон направлен на формирование условий для развития государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения.

Предоставленное бюджетной организации право участвовать в качестве концедента позволит повысить гибкость концессионного механизма для сферы здравоохранения, а также расширить практику привлечения частных инвестиций в объекты здравоохранения.