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Здравоохранение будет развиваться за счёт концессий
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Здравоохранение будет развиваться за счёт концессий 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях. Соответствующий правительственный закон, ранее одобренный Госдумой в третьем чтении, был рекомендован к принятию Советом Федерации Комитетом палаты регионов по экономической политике.
По словам члена Комитета Юрия Важенина, закон направлен на формирование условий для развития государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения.
«Речь идёт о передаче федеральным госучреждениям здравоохранения полномочий по подготовке проектов конкурсной документации и соглашений, обеспечение конкурсной комиссии и отслеживание исполнения обязательств», — пояснил сенатор.
Предоставленное бюджетной организации право участвовать в качестве концедента позволит повысить гибкость концессионного механизма для сферы здравоохранения, а также расширить практику привлечения частных инвестиций в объекты здравоохранения.
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