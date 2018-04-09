«Мой активный ребенок»: костромичи покажут самые оригинальные фото своих детей всему городу

Главный портал Костромы K1NEWS.RU объявляет о старте детского фотоконкурса «Мой активный ребенок». Он позволяет родителям показать уникальность своего чада и рассказать о его увлечениях.

Уже сегодня вы можете отправить самые яркие фотографии своего ребенка. На них может быть отражено то, как ваш малыш играет, занимается любимыми делами, помогает вам по дому. Покажите нам, и всем костромичам, что ваш малыш по-настоящему активен.

Фотографии мы принимаем с 9 апреля по 10 мая, и будем выкладывать их на страницу конкурса на нашем портале. Вы можете отправить снимки на почту info@k1news.ru. Отсылая фотографии на конкурс, вы даете разрешение на использование фото вашего ребенка.

11 мая стартует онлайн голосование, где каждый желающий отдаст голос за самого активного ребенка. Голосовать можно через аккаунты в социальных сетях.

Яркий финал фотоконкурса состоится 26 мая в ТРЦ «РИО», где все участников ждет развлекательная программа накануне Дня защиты детей, а победителей — приятные подарки от наших партнеров.

Как прошел финал в прошлом году, можете прочитать в нашей статье.