В Кемерово завершился стихийный митинг

Стихийная акция в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово , продолжалась более 11 часов, в настоящее время его участники расходятся. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, митинг на площади Советов перед зданием областной администрации начался в 9 утра по местному времени (05.00 мск), лишь с наступлением темноты, около 20.00 (16.00 мск) люди стали расходиться.

Ранее сообщалось, что участники митинга в память о погибших в ТЦ в Кемерово готовы стоять на площади до тех пор, пока "не узнают всю правду о произошедшем".