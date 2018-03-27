Ещё
В Кемерово завершился стихийный митинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово завершился стихийный митинг 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Marina Lisova/Reuters
Стихийная акция в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, продолжалась более 11 часов, в настоящее время его участники расходятся. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, митинг на площади Советов перед зданием областной администрации начался в 9 утра по местному времени (05.00 мск), лишь с наступлением темноты, около 20.00 (16.00 мск) люди стали расходиться.
Ранее сообщалось, что участники митинга в память о погибших в ТЦ в Кемерово готовы стоять на площади до тех пор, пока "не узнают всю правду о произошедшем".
Газета.Ru: последние новости
Жители Кемерово собираются митинговать всю ночь В торговом центре в Кемерово произошел пожар Семьи жертв пожара в Кемерово получат по миллиону рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге266
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным92
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово173
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово82
НАТО приняло меры против российских дипломатов183
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение