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В Петербурге посчитали бездомных
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В Петербурге посчитали бездомных 

Lenta.ru 1 час назад
В Санкт-Петербурге насчитывается около 60 тысяч бездомных. Об этом «Радио Свобода» рассказал специалист по социальной работе благотворительной организации «Ночлежка» Роман Ширшов.
В ходе переписи 2002 года в Петербурге было выявлено 28 тысяч бездомных, свидетельствуют данные организации. Ширшов отметил, что с 2015 года количество живущих на улице людей все время увеличивается. «Это можно судить по количеству людей, которые обращаются к нам и по проблемам, с которыми они обращаются», — сказал он.
Всего в России, по разным оценкам, от 3-5 миллионов бездомных. Многие из них стали жертвами мошенников, другие приехали на заработки и потеряли работу, третьи оказались на улице из-за конфликта с родственниками. Малая часть бездомных живет на улице по своей инициативе.
«Государство официальную статистику не то, что скрывает, но старается ее нигде не публиковать», — сказал Ширшов. — «К сожалению, на сегодня государственных учреждений, где [бездомные] люди могут проживать, не достаточно, много ночует на улицах. Государство также не стремится информировать население, и эта проблема остается не освещенной».
Центр «Ночлежка» работает в Санкт-Петербурге с 1990 года. Его сотрудники предоставляют временный ночлег, помогают восстановить документы, найти работу, получить медицинскую помощь и оформить социальные выплаты. До конца этого года приют и консультационная служба организации откроются и в Москве.
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