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Логотип Кемерово с языками пламени изменят
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Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара в ТЦ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кемеровские власти после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" поддержали предложение жителей изменить утверждённый ранее логотип к 100-летнему юбилею города, на котором его возраст обозначен в виде языков пламени, сообщили РИА Новости в пятницу в городской администрации.
После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в социальных сетях стали обсуждать уместность такой эмблемы. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что "пылающий" логотип необходимо заменить.
"Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения", — сказал представитель мэрии.
По его словам, сами жители решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Также с привлечением общественности решается вопрос о том, какое памятное место будет организовано вместо сгоревшего ТЦ. Онлайн-голосование уже началось на официальном сайте администрации города.
Кемерово будет отмечать столетие со дня образования 12 июня 2018 года. Годом ранее власти провели конкурс на разработку юбилейного логотипа, который планируется использовать в уличном оформлении и сувенирной продукции. В феврале 2017 года жюри выбрало победителя. Официальной эмблемой праздника тогда признали работу ученицы седьмого класса школы №58 и учителя изобразительного искусства этой же школы.
Администрация города Кемерово
Авторы логотипа объединили в эмблеме образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну — как символ реликтового Соснового бора, рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись "100 лет" в виде язычков пламени.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. В Кузбассе был объявлен трёхдневный траур.
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