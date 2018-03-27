Жители Кемерово собираются митинговать всю ночь

Участники стихийной акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готовы стоять на площади до тех пор, пока «не узнают всю правду о произошедшем», сообщает портал vse24.ru.

Заместители губернатора Кемеровской области и мэр города выступили перед собравшимися и сообщили последние данные о пожаре.

Глава региона Аман Тулеев так и не вышел к собравшимся.

«Я готов стоять здесь всю ночь, неделю, как и все остальные. Только ради того, чтобы нам сказали правду о пожаре», — рассказал один из митингующих.

В настоящее время митинг признали закрытым, но горожане не уходят с площади.