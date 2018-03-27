Ещё
Жители Кемерово собираются митинговать всю ночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Кемерово собираются митинговать всю ночь 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Участники стихийной акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово готовы стоять на площади до тех пор, пока «не узнают всю правду о произошедшем», сообщает портал vse24.ru.
Ранее вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Заместители губернатора Кемеровской области и мэр города выступили перед собравшимися и сообщили последние данные о пожаре.
Глава региона Аман Тулеев так и не вышел к собравшимся.
«Я готов стоять здесь всю ночь, неделю, как и все остальные. Только ради того, чтобы нам сказали правду о пожаре», — рассказал один из митингующих.
В настоящее время митинг признали закрытым, но горожане не уходят с площади.
Газета.Ru: последние новости
В Кемерово завершился стихийный митинг В торговом центре в Кемерово произошел пожар Семьи жертв пожара в Кемерово получат по миллиону рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге269
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным94
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово172
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово83
НАТО приняло меры против российских дипломатов182
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение