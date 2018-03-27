Россияне приготовились к ужесточению западных санкций

Большинство россиян (54 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что за высылкой российских дипломатов странами Запада последует ужесточение санкций против РФ

Респондентам задали такой вопрос: «К чему, по вашему мнению, может привести высылка российских дипломатов из западных стран?». Еще 30 процентов опрошенных считают, что это приведет к «новой холодной войне и закрытию границ».

Шестнадцать процентов опрошенных сочли, что это вызовет всего лишь временное обострение отношений.

Всего в опросе приняли участие 9879 человек.