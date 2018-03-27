Россияне приготовились к ужесточению западных санкций 

Большинство россиян (54 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что за высылкой российских дипломатов странами Запада последует ужесточение санкций против РФ.
Респондентам задали такой вопрос: «К чему, по вашему мнению, может привести высылка российских дипломатов из западных стран?». Еще 30 процентов опрошенных считают, что это приведет к «новой холодной войне и закрытию границ».
Шестнадцать процентов опрошенных сочли, что это вызовет всего лишь временное обострение отношений.
Всего в опросе приняли участие 9879 человек.
После отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичные меры в знак солидарности с Лондоном приняли в США, Канаде, Австралии, на Украине и в ряде европейских стран. В США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, сто Россия не будет терпеть «хамство» западных стран» и ответит на высылку российских дипломатов.