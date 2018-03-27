Как помочь пострадавшим в Кемерово 

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, стал одним из самых смертоносных в истории России. «Рамблер» рассказывает, как можно помочь кемеровчанам.
1. Денежный перевод
Пострадавшим и семьям погибших можно и нужно помочь деньгами. Для этого есть несколько способов.
На сайте российского подразделения организации ведется сбор средств для семей пострадавших. Деньги можно перевести, воспользовавшись следующими реквизитами:
Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
ИНН/КПП 4207013405/420501001;
отделение — №8615 Сбербанка России г. Кемерово;
расчетный счет — 40703810426020100054;
корреспондентский счет — 30101810200000000612;
БИК — 043207612;
Назначение платежа — «оказание помощи пострадавшим при пожаре».
Можно также переводить деньги через сайт кемеровского Красного Креста.
Региональные фонды
Перевести деньги можно и при помощи церкви. Отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ принимает средства на банковскую карту Сбербанка с номером 4276 2600 1095 3700. При переводе нужно обязательно указать, что деньги предназначаются пострадавшим.
Также в Новокузнецке открыт расчётный счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Деньги можно перевести по реквизитам:
УФК по Кемеровской области (Администрация города Новокузнецка л/с 04393033650);
ИНН/КПП 4216005979/421701001;
отделение — Кемерово г. Кемерово;
расчетный счет — 40101810400000010007
БИК 043207001
ОКТМО: 32731000
КБК 900 2 07 04050 04 0000 180 Назначение платежа — Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня")
Важно:
Будьте осторожны при выборе адресата перевода. Как сообщают СМИ, мошенники уже начали попытки заработать на трагедии. Переводите деньги только проверенным организациям и учреждениям.
2. Сдать кровь
На данный момент в кемеровском центре крови не принимают кровь, но чуть позже она может опять понадобиться. Узнать об этом и записаться на сдачу крови можно по телефону +7 (3842) 52-22-74.
3. Волонтерская помощь
Кузбасская митрополия сообщает, что официальных просьб о волонтерской помощи пока не поступало. Но при необходимости информация сразу появится в группе отдела благотворительности.
28 марта администрация Кемерова опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Для родных и близких погибших, пострадавших и пропавших без вести людей в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон "Горячей линии" +7 (3842) 58-23-33.