Как помочь пострадавшим в Кемерово

1. Денежный перевод Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, стал одним из самых смертоносных в истории России . «Рамблер» рассказывает, как можно помочь кемеровчанам.

Пострадавшим и семьям погибших можно и нужно помочь деньгами. Для этого есть несколько способов.

На сайте российского подразделения организации ведется сбор средств для семей пострадавших. Деньги можно перевести, воспользовавшись следующими реквизитами:

Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

ИНН/КПП 4207013405/420501001;

расчетный счет — 40703810426020100054;

корреспондентский счет — 30101810200000000612;

БИК — 043207612;

Назначение платежа — «оказание помощи пострадавшим при пожаре».

Можно также переводить деньги через сайт кемеровского Красного Креста.

Региональные фонды

Перевести деньги можно и при помощи церкви. Отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ принимает средства на банковскую карту Сбербанка с номером 4276 2600 1095 3700. При переводе нужно обязательно указать, что деньги предназначаются пострадавшим.

Также в Новокузнецке открыт расчётный счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Деньги можно перевести по реквизитам:

ИНН/КПП 4216005979/421701001;

отделение — Кемерово г. Кемерово;

расчетный счет — 40101810400000010007

БИК 043207001

ОКТМО: 32731000

КБК 900 2 07 04050 04 0000 180 Назначение платежа — Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня")

Важно:

2. Сдать кровь Будьте осторожны при выборе адресата перевода. Как сообщают СМИ , мошенники уже начали попытки заработать на трагедии. Переводите деньги только проверенным организациям и учреждениям.

На данный момент в кемеровском центре крови не принимают кровь, но чуть позже она может опять понадобиться. Узнать об этом и записаться на сдачу крови можно по телефону +7 (3842) 52-22-74. 3. Волонтерская помощь

Кузбасская митрополия сообщает, что официальных просьб о волонтерской помощи пока не поступало. Но при необходимости информация сразу появится в группе отдела благотворительности.

28 марта администрация Кемерова опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».