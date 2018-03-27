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Опубликован список погибших и пострадавших в Кемерове
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Опубликован полный список погибших и пропавших без вести при пожаре 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Администрация Кемерова опубликовала полный список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Документ опубликован на сайте городской администрации.
38 человек числятся пропавшими вез вести. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В списке погибших, личность которых установлена, — 25 человек. 13 из них — дети, возраст одного человека не указывается.
Согласно перечню, госпитализировано 69 человек, при этом сколько из них сейчас находятся сейчас в больницах, не уточняется.
Крупный пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, он начался с игровой детской зоны на четвертом этаже здания. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате трагедии погибли 64 человека. Владимир Путин объявил 28 марта днем траура в России.
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