Опубликован список погибших и пострадавших в Кемерове

Опубликован полный список погибших и пропавших без вести при пожаре

на сайте городской администрации. Администрация Кемерова опубликовала полный список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Документ опубликовангородской администрации.

38 человек числятся пропавшими вез вести. Среди них 26 детей, даты рождения еще двоих человек не указаны. В списке погибших, личность которых установлена, — 25 человек. 13 из них — дети, возраст одного человека не указывается.

Согласно перечню, госпитализировано 69 человек, при этом сколько из них сейчас находятся сейчас в больницах, не уточняется.