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«Снег, переходящий в дождь»: в Башкирию придет потепление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Снег, переходящий в дождь»: в Башкирию придет потепление 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Спасатели в Башкирии рассказали о погоде на среду, 28 марта. Ожидается целый набор неблагоприятных явлений: гололед, сильный ветер и дождь со снегом.
Ночь в Башкирии выдастся теплой. На севере до -8 градусов, на юге — всего -3. Местами выпадет снег, под снегопад попадут преимущественно жители северо-западных областей республики.
— Днем снег, переходящий в дождь, слабый гололед, утром на дорогах гололедица. Ветер до 8–13 метров в секунду, но днем прогнозируются порывы до 15-20 метров, — сообщили республиканские спасатели, предупредив, что в снегопад возможно ухудшение видимости до 500 метров.
Днем на севере столбик термометра покажет -1, а на юге воздух прогреется до +4 градусов.
В Уфе пройдет обильный снегопад, который начнется ранним утром и продолжится в течение дня. Сервис Gismeteo прогнозирует осадки до 12,4 миллиметра. На дорогах будет скользко. Вечером, когда похолодает, ожидается сильная гололедица.
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