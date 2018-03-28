«Снег, переходящий в дождь»: в Башкирию придет потепление

Спасатели в Башкирии рассказали о погоде на среду, 28 марта. Ожидается целый набор неблагоприятных явлений: гололед, сильный ветер и дождь со снегом.

Ночь в Башкирии выдастся теплой. На севере до -8 градусов, на юге — всего -3. Местами выпадет снег, под снегопад попадут преимущественно жители северо-западных областей республики.

— Днем снег, переходящий в дождь, слабый гололед, утром на дорогах гололедица. Ветер до 8–13 метров в секунду, но днем прогнозируются порывы до 15-20 метров, — сообщили республиканские спасатели, предупредив, что в снегопад возможно ухудшение видимости до 500 метров.

Днем на севере столбик термометра покажет -1, а на юге воздух прогреется до +4 градусов.