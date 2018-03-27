Москвичей предупредили об опасности

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на 28 марта из-за низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности объявили в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Белгородской областях.
В Московском регионе 28 марта ночью будет минус 12-10 градусов, днем — минус 2 — 0 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется гололедица.
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