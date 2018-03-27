Москвичей предупредили об опасности

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 28 марта из‑за мороза

Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на 28 марта из-за низкой температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Белгородской областях.

В Московском регионе 28 марта ночью будет минус 12-10 градусов, днем — минус 2 — 0 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, местами образуется гололедица.