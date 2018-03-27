В 2017 году Санкт-Петербург принял рекордное количество туристов

"В 2017 году Санкт-Петербург посетило рекордное количество туристов — 7,5 миллиона человек, что на 600 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. В структуре туристического потока доля иностранных граждан выросла относительно прошлого года и почти сравнялась с долей внутренних туристов", — сказал он. Санкт-Петербург в 2017 году посетило рекордное количество туристов — 7,5 миллиона человек, сообщил на заседании городского правительства председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов

"Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из стран Европейского Союза, Китая и США. Этому есть две основные причины — это благоприятный валютный курс и динамичное развитие туристической инфраструктуры", — сказал Филиппов. По данным комитета, в структуре туристического потока в 2017 году иностранные туристы составили 3,6 миллиона человек, российские — 3,9 миллиона человек.

Он отметил, что гостиничный номерной фонд города в прошлом году увеличился до 38,6 тысячи номеров.

"В настоящее время наряду с традиционным для города культурно-познавательным туризмом динамично развивается событийный, деловой, медицинский туризм, которые в меньшей мере подвержены сезонности", — сказал Филиппов.

Глава комитета также напомнил, что в 2017 году Петербург получил награды World Travel Awards в номинациях: "Лучшее городское направление Европы", "Лидирующее городское направление мира" и "Лидирующее мировое культурно-туристическое направление".