Ещё
Петербург принял рекордное количество туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 2017 году Санкт-Петербург принял рекордное количество туристов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербург в 2017 году посетило рекордное количество туристов — 7,5 миллиона человек, сообщил на заседании городского правительства председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.
"В 2017 году Санкт-Петербург посетило рекордное количество туристов — 7,5 миллиона человек, что на 600 тысяч человек больше, чем в предыдущем году. В структуре туристического потока доля иностранных граждан выросла относительно прошлого года и почти сравнялась с долей внутренних туристов", — сказал он.
По данным комитета, в структуре туристического потока в 2017 году иностранные туристы составили 3,6 миллиона человек, российские — 3,9 миллиона человек.
"Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из стран Европейского Союза, Китая и США. Этому есть две основные причины — это благоприятный валютный курс и динамичное развитие туристической инфраструктуры", — сказал Филиппов.
Он отметил, что гостиничный номерной фонд города в прошлом году увеличился до 38,6 тысячи номеров.
"В настоящее время наряду с традиционным для города культурно-познавательным туризмом динамично развивается событийный, деловой, медицинский туризм, которые в меньшей мере подвержены сезонности", — сказал Филиппов.
Глава комитета также напомнил, что в 2017 году Петербург получил награды World Travel Awards в номинациях: "Лучшее городское направление Европы", "Лидирующее городское направление мира" и "Лидирующее мировое культурно-туристическое направление".
РИА Новости: последние новости
Ровно 50 лет назад трагически погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин Медведев поручил подготовить решения для выплат семьям погибших в Кемерово СК подтвердил гибель 53 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову249
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»806
Витас арестован
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение