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Митингующие в Кемерове ответили Тулееву
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Митингующие в Кемерове ответили Тулееву на слова о бузотерах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Жители Кемерова, собравшиеся на стихийный митинг в центре города после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», ответили властям, усомнившимся в их связях с погибшими. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«У нас же цель — мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок», — заявил Игорь Востриков, потерявший во время пожара свою семью. Также он добавил, что на площади стало значительно больше полицейских.
В Кемерове проходит стихийный митинг после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Участники требуют от чиновников рассказать правду о случившемся в ТЦ, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку.
Сам Тулеев заявил, что собравшиеся на самом деле не родственники погибших, а и пытаются «решить свои проблемы». «Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — сказал губернатор.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.
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