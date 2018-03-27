Митингующие в Кемерове ответили Тулееву на слова о бузотерах

«У нас же цель — мы не какая-то оппозиция, которая пришла любыми способами свергать. Мы люди, убитые горем, пришедшие искать свою правду, но не потерявшие рассудок», — заявил Игорь Востриков, потерявший во время пожара свою семью. Также он добавил, что на площади стало значительно больше полицейских. Жители Кемерова , собравшиеся на стихийный митинг в центре города после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», ответили властям, усомнившимся в их связях с погибшими. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Кемерове проходит стихийный митинг после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Участники требуют от чиновников рассказать правду о случившемся в ТЦ, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку.

Сам Тулеев заявил, что собравшиеся на самом деле не родственники погибших, а и пытаются «решить свои проблемы». «Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы», — сказал губернатор.