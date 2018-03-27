Раздельный сбор мусора введут в Московской области

В настоящее время в двух муниципалитетах Подмосковья сортируют мусор.

На территории всего Подмосковья введут раздельный сбор мусора. Об сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева

"Без введения раздельного сбора мусора, без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих безобразных свалок середины XX века. И учитывая то, что в Москве и Подмосковье аккумулируется самое большое количестве мусора, а именно до 20–25% всего мусора страны, который образуется огромным количеством людей, проживающих в мегаполисе", — отметил Андрей Воробьев. В скором времени будет принят ряд региональных законов, позволяющий ввести раздельный сбор мусора на территории всей области. На сегодняшний день он действует в двух муниципальных образованиях — Дубне и Мытищах

Губернатор добавил, что во всех странах мира мусор является серьезной магистральной индустрией, которой занимаются все. Кроме того, в Европе и в Америке раздельный сбор отходов — это строжайший обязательный закон. Московская область подступает к вопросу раздельного сбора мусора.