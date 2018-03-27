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Раздельный сбор мусора введут в Московской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Раздельный сбор мусора введут в Московской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время в двух муниципалитетах Подмосковья сортируют мусор.
На территории всего Подмосковья введут раздельный сбор мусора. Об сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В скором времени будет принят ряд региональных законов, позволяющий ввести раздельный сбор мусора на территории всей области. На сегодняшний день он действует в двух муниципальных образованиях — Дубне и Мытищах.
"Без введения раздельного сбора мусора, без наведения порядка в этой сфере мы не сможем уйти от этих безобразных свалок середины XX века. И учитывая то, что в Москве и Подмосковье аккумулируется самое большое количестве мусора, а именно до 20–25% всего мусора страны, который образуется огромным количеством людей, проживающих в мегаполисе", — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что во всех странах мира мусор является серьезной магистральной индустрией, которой занимаются все. Кроме того, в Европе и в Америке раздельный сбор отходов — это строжайший обязательный закон. Московская область подступает к вопросу раздельного сбора мусора.
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