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В Пятигорске обсудили проект сельских ДК
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В Пятигорске обсудили проект сельских ДК 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: mkrf.ru
В Пятигорске обсудили вопросы укрепления материально-технической базы сельских домов культуры. Первое мониторинговое совещание по реализации проекта «Местный Дом культуры» на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоялось в понедельник, 26 марта, сообщается на сайте министерства культуры России.
На пленарном заседании в формате круглого стола регионы обменялись собственным опытом. В мероприятии приняли участие, в том числе, директор департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«Сегодня мы обсудили, что получается и что нет, проанализировали лучший опыт регионов по реализации проекта. Это позволило выработать максимально эффективный курс по координации наших дальнейших совместных действий», — заявила Ярилова.
Казакова добавила, что необходимо пролонгировать срок реализации проекта до пяти лет и увеличить финансирование.
В рамках проекта уже был модернизирован 231 дом культуры. На программу на 2018-2019 годы выделены средства в объеме 1,4 миллиарда рублей ежегодно. В проекте принимают участие 73 региона.
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