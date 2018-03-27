В Пятигорске обсудили проект сельских ДК

Пятигорске обсудили вопросы укрепления материально-технической базы сельских домов культуры. Первое мониторинговое совещание по реализации проекта «Местный Дом культуры» на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоялось в понедельник, 26 марта, сообщается на сайте министерства культуры России.

«Сегодня мы обсудили, что получается и что нет, проанализировали лучший опыт регионов по реализации проекта. Это позволило выработать максимально эффективный курс по координации наших дальнейших совместных действий», — заявила Ярилова. На пленарном заседании в формате круглого стола регионы обменялись собственным опытом. В мероприятии приняли участие, в том числе, директор департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова

Казакова добавила, что необходимо пролонгировать срок реализации проекта до пяти лет и увеличить финансирование.

В рамках проекта уже был модернизирован 231 дом культуры. На программу на 2018-2019 годы выделены средства в объеме 1,4 миллиарда рублей ежегодно. В проекте принимают участие 73 региона.