Более 60 человек получили российское гражданство

Китая, Сербии, Ливана и Киргизии. Также российскими гражданами стали трое уроженцев Вьетнама , двое — Казахстана , по одному — Израиля

Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории Российской Федерации

Этим же указом президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства уроженца Латвии , а также двух россиянок.

В декабре сообщалось, что сын баронессы Ирины фон Дрейер, которая в 2015 году в преддверии своего 100-летия была принята в гражданство России, барон Фома Викторович фон Дрейер принёс присягу и получил российский паспорт.