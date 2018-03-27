Более 60 человек получили российское гражданство 

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 63 человека. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, среди них десять уроженцев Узбекистана, семь — Украины, по шесть — Армении и Таджикистана, по пять — Афганистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии.
Также российскими гражданами стали трое уроженцев Вьетнама, двое — Казахстана, по одному — Израиля, Китая, Сербии, Ливана и Киргизии.
Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории Российской Федерации.
Этим же указом президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства уроженца Латвии, а также двух россиянок.
В декабре сообщалось, что сын баронессы Ирины фон Дрейер, которая в 2015 году в преддверии своего 100-летия была принята в гражданство России, барон Фома Викторович фон Дрейер принёс присягу и получил российский паспорт.