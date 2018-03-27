Почему не стоит «валить из России»

По каким причинам не стоит уезжать из России

Этот материал адресован людям, которых регулярно посещает импульс «Пора валить». Дорогие граждане, рано садиться на чемоданы. В России всё будет хорошо!

«Пророческая» причина

Многие православные старцы, как русские, так и афонские, предсказывали великое будущее России в «конце времен». Практически все пророчества святых совпадают в том, что Русь вернет себе былое величие и даже станет новым ковчегом. Мы приведем здесь цитату преподобного Лаврентия Черниговского, русского святого и прозорливца: «…будет духовный взрыв! И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный Божий Помазанник. Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на православную Церковь не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней уже было страшное предантихристово время. Русского православного Царя-Самодержца будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в Священном Писании. В России же будет процветание веры и ликование, но только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых».

«Трансцендентная» причина

В 1902 году знаменитый американский ясновидящий Эдгар Кейси впал в транс и увидел следующую картину. Города западного и восточного побережья США лежат в руинах; Япония ушла полностью под воду, а Великобритания — наполовину. Где потоп, где вулканы и землетрясения, где эпидемии… И только территория России представляло в этой разрухе островок благополучия. Кейси долго обдумывал свое страшное видение и пришел к выводу, что все разрушения произойдут в XXI столетии из-за глобального природного катаклизма, который почти не коснется территории Западной Сибири, которая станет новым ковчегом, откуда пойдет новое возрождение цивилизации. Интересно, что, по мнению ясновидящего, суровый сибирский климат в XXI веке значительно смягчится: вместе с кедровыми шишками здесь будут произрастать манго, бананы и ананасы.

Конечно, видение Кейси выглядит экзотично, однако стоит к нему отнестись внимательно — этот американский ясновидящий предсказал начало двух мировых войн, создание государства Израиль , независимость Индии, убийство Джона Кеннеди и много другое.

«Пресноводная» причина

Ученые подсчитали, что, вероятно, через 25 лет мир ожидает жесткий «пресноводный» кризис, связанный с острым дефицитом пресной воды. Скорее всего, уже через 10 лет вода станет биржевым товаром, как, нефть. Так вот, Россия является богатейшей пресноводной державой, обладающая почти половиной всех водных мировых запасов. Один только Байкал представляет собой 20% запасов воды.

В связи с этим запомним одну простую логическую цепочку и будем всякий раз вспоминать ее во время соблазна покинуть Родину: «Вода — это жизнь! Россия — это вода! Россия — это жизнь!»

«Арктическая» причина

Как вы знаете, льды Арктики стремительно тают. С одной стороны, это не очень хорошо для полярной фауны, а с другой — это открывает новые экономические перспективы для нашей страны. По подсчетам российского Министерства природных ресурсов , освободившаяся ото льдов территория, на которую претендует Россия, может содержать до 586 млрд баррелей нефти. Для сравнения: все ныне доказанные нефтяные запасы Саудовской Аравии , главного мирового поставщика нефти, составляют лишь 260 млрд баррелей. Иными словами, без штанов мы не останемся.

Кроме того, таяние ледников в Арктике открывает новые перспективы в судоходстве. Например, путь через Северный Ледовитый (в будущем «неледовитый») океан сократит расстояние между Роттердамом и Йокогамой с 11 200 морских миль (протяженность нынешнего рейса через Суэцкий канал) до 6 500 — более чем на 40%. То есть освобождение ото льдов арктической территории в корне изменит нынешнюю структуру мировой торговли. В пользу России, разумеется, у которой самая крупная прибрежная территория в Арктике.

«Геополитическая» причина

Благодаря своему географическому положению и простору Россия является единственной страной в мире, которую невозможно оккупировать полностью. Об этом, к примеру, постоянно напоминал германский кайзер Бисмарк, а также другие великие военные стратеги. Нас нельзя загнать в угол: можно только немного отодвинуть от границ. А дальше мы отдышимся, наберемся силами и погоним врага до «парижей да берлинов».

«Коллективная» причина

Русский народ отличается коллективизмом, соборностью. Чувство единого коллектива может находиться в латентном, спящем, состоянии на протяжении многих десятилетий, однако в самый сложный час мы, русские, (и только мы) можем быстро мобилизоваться в самый страшный момент в «единую русскую душу» и пережить беду. Так было в Отечественную войну, так было в Великую Отечественную, так будет всегда… Будущее обещает быть сложным: новые войны, новые катаклизмы, и переживать вызовы истории лучше с родным народом, которого Господь наделил удивительным жизненным иммунитетом.

«Душевная» причина

В России говорят, «где родился, там и пригодился». И это не просто слова. Русский человек отличается тонкой душевной структурой, которая никогда не сделает его своим ни на прагматичном Западе, ни на «расслабленном» Востоке. Этнопсихологи говорят, что выходцы из России наиболее тяжело социализируются в западных странах — «русский ген» очень устойчив ко всем благам европейской цивилизации. Даже «закоренелые» западники, покинув «Рашку» начинают страдать приступами ностальгии, ибо только с русским человеком можно поговорить по душам. А по-другому мы и не умеем.