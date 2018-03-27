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В Петербурге проверят места массового пребывания людей
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В Петербурге проинспектируют места массового пребывания людей 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко после трагедии в Кемерово поручил провести проверку мест массового пребывания людей на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Я думаю, что нам необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера я дал поручение Главному управлению МЧС по Санкт-Петербургу провести самую тщательную проверку торгово-развлекательных центров города. Но надо смотреть шире, поэтому я поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время проверить все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности, это — детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные, концертные залы", — сказал губернатор во вторник на заседании городского правительства.
Он поручил провести проверки в течение недели.
"Трагедия, которая произошла, говорит о необходимости более жесткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, в первую очередь детей", — сказал Полтавченко.
Члены правительства Санкт-Петербурга почтили память погибших при пожаре в Кемерово минутой молчания.
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Ровно 50 лет назад трагически погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин В пострадавшем от пожара ТЦ в Кемерово вновь началось задымление Пожар в кемеровском торговом центре частично локализован
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