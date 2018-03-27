Жизнь зла 

Российские арестанты, горящая Америка и арабы на цепи глазами лучших фотографов.
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Независимый фотожурналист Эзра Акаян получил приз «Молодой фотограф» за серию снимков «Война Дутерте с наркотиками не окончена». Президент Филиппин Родриго Дутерте уже много лет ведет агрессивную антинаркотическую кампанию. В стране в ходе облав погибают тысячи наркоторговцев, но уже несколько лет власти закрывают на это глаза
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Эзра Акаян (Ezra Acayan)
2/18 Фотожурналист Павел Волков в своей фотосерии попытался рассказать историю жизни Алексея Талая, мастера спорта по плаванию. В результате несчастного случаяАлексей потерял две ноги и руки. Он тушил костер, который разожгла местная детвора, но в нем оказался боеприпас, пролежавший в земле со времен Второй мировой войны. Мужчина чудом остался в живых
Фото:
Павел Волков
3/18 Спорт в жизни Алексея Талая, несмотря на отсутствие у него ног и рук, стал подспорьем в преодолении трудностей. Со слов героя фотосерии, легче всего поддаться разрушению, позволить себя погубить алкоголю или наркотикам. Найти же в себе силы жить невероятно трудно
Фото:
Павел Волков
4/18 «Акупунктура для кошек и собак». Ветеринарная акупунктура является специализированным методом терапии, предполагающим прокалывание длинными иглами особых точек на теле животного. Считается, что этот вид лечения обладает обезболивающим и тонизирующим эффектом
Фото:
Али Сонг (Aly Song)
5/18 Фотожурналист Адам Претти занял третье место в категории «Спорт». Призовое место ему принес полуподводный снимок синхронисток
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Адам Претти (Adam Pretty)
6/18 Фотожурналист Алексей Филиппов, сотрудничающий с агентством Sputnik, занял второе место в номинации «Спортивная история» с подборкой, посвященной зимнему виду спорта
Фото:
Алексей Филиппов
7/18 Победителем в номинации «Фотография года» стал корреспондент Reuters Дамир Саголж с фотографией, изображающий младенца в лагере беженцев народа рохинджа в Бангладеш. В 2017 году более полумиллиона представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы в попытке спастись от этнических чисток, предпринятых представителями власти
Фото:
Дамир Саголж (Damir Sagolj)
8/18 В последние несколько лет власти Мьянмы ведут геноцид народа рохинджа, называя эти спецоперации противодействием криминалу на территории государства. В сентябре 2017 года соседний Бангладеш, ставший основным убежищем рохинджа, законодательно ограничил маршруты передвижения беженцев специальными приграничными лагерями
Фото:
Кевин Фрайер (Kevin Frayer)
9/18 Еще один снимок из серии «Беженцы рохинджа бегут в Бангладеш, чтобы избежать этнических чисток», сделанный обладателем первого приза в одной из номинаций сотрудником Getty Images Кевином Фрайером
Фото:
Кевин Фрайер (Kevin Frayer)
10/18 Осознанное копирование европейской моды со времен колонизированной Африки является способом поднять свой авторитет в обществе. Саперы — модники из африканского государства Конго. Эта особая субкультура денди имеет свой жаргон и символику, определяет внешний вид и даже походку членов сообщества
Фото:
Тарик Заиди (Tariq Zaidi)
11/18 Сейчас все меньше российских семей усыновляет детей, тем более — малышей с особенностями. В этой фотографии художник пытался рассказать историю сострадательной и ответственной девушки Нади, которая усыновила ребенка с неврологическими нарушениями
Фото:
Сергей Строителев
12/18 Сотрудник Los Angeles Times Маркус Ям выиграл первый приз в категории «История природы и окружающей среды» с фотосерией «Горящая Калифорния». Лесные пожары в западном американском штате унесли осенью 2017 года жизни нескольких десятков человек. Стихия уничтожила тысячи жилых домов и десятки гектаров леса
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Маркус Ям (Marcus Yam)
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Фотожурналист Джек Микрут занял третье место в номинации «Спортивная история». Приз ему принесла серия, посвященная фехтованию
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Джек Микрут (Jack Mikrut)
14/18 Независимый фотожурналист Энаят Асади занял второе место в номинации «Новостная история» с фотосерией «Куда дальше, впрочем»
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Энаят Асади (Enayat Asadi)
15/18 Сотрудник Helsingin Sanomat Сами Керо занял второе место в номинации «История повседневной жизни». Почетный приз ему принесла фотосерия «Ледяная дыра»
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Сами Керо (Sami Kero)
16/18 Член индонезийского коллектива фотографов Arka Project Мухаммад Фадли занял третье место в категории «Портретная история» со своей серией «Мятежные всадники».
Этот беспечный ездок не забыл украсить транспортное средство национальным флагом Индонезии
Фото:
Мухаммад Фадли (Muhammad Fadli)
17/18 Фрилансер Расмус Флиндт Педерсен занял второе место в номинации «Новости». Жюри высоко оценило его снимки из освобожденного Мосула.
Битва за Мосул длилась в течение полутора лет и стала одной из наиболее известных спецопераций армии правительства Ирака и союзников против наемников группировки «Исламское Государство» (запрещенная в России организация)
18/18 Осенью 2017 года в Мексике произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 балла. Общее число жертв в нескольких штатах составило более двух сотен человек. Независимый фотожурналист Даниэль Агилар получил третий приз в номинации «История природы и окружающей среды» за серию, документирующую разрушения в столице Мексики
Крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu объявило результаты четвертого международного фотоконкурса Istanbul Photo Awards. Его особенность — в ориентированности на истории героев снимков в реалиях быстро меняющегося мира.
Награждение проходит в десяти конкурсных номинациях, восемь из которых посвящены различным проявлениям жизни: спорту, природе и повседневному быту. Две основных призовых категории — «Фотография года» и «Молодой фотограф» — присуждаются лучшим участникам по оценке авторитетного жюри.
В этом году несколько призов получили и фотохудожники из России. «Лента.ру» публикует работы конкурсантов.