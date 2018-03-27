Жизнь зла 

1/18 Независимый фотожурналист Эзра Акаян получил приз «Молодой фотограф» за серию снимков «Война Дутерте с наркотиками не окончена». Президент Филиппин Родриго Дутерте уже много лет ведет агрессивную антинаркотическую кампанию. В стране в ходе облав погибают тысячи наркоторговцев, но уже несколько лет власти закрывают на это глаза Фото: Эзра Акаян (Ezra Acayan)

2/18 Фотожурналист Павел Волков в своей фотосерии попытался рассказать историю жизни Алексея Талая, мастера спорта по плаванию. В результате несчастного случаяАлексей потерял две ноги и руки. Он тушил костер, который разожгла местная детвора, но в нем оказался боеприпас, пролежавший в земле со времен Второй мировой войны. Мужчина чудом остался в живых Фото: Павел Волков

3/18 Спорт в жизни Алексея Талая, несмотря на отсутствие у него ног и рук, стал подспорьем в преодолении трудностей. Со слов героя фотосерии, легче всего поддаться разрушению, позволить себя погубить алкоголю или наркотикам. Найти же в себе силы жить невероятно трудно Фото: Павел Волков

4/18 «Акупунктура для кошек и собак». Ветеринарная акупунктура является специализированным методом терапии, предполагающим прокалывание длинными иглами особых точек на теле животного. Считается, что этот вид лечения обладает обезболивающим и тонизирующим эффектом Фото: Али Сонг (Aly Song)

5/18 Фотожурналист Адам Претти занял третье место в категории «Спорт». Призовое место ему принес полуподводный снимок синхронисток Фото: Адам Претти (Adam Pretty)

6/18 Фотожурналист Алексей Филиппов, сотрудничающий с агентством Sputnik, занял второе место в номинации «Спортивная история» с подборкой, посвященной зимнему виду спорта Фото: Алексей Филиппов

7/18 Победителем в номинации «Фотография года» стал корреспондент Reuters Дамир Саголж с фотографией, изображающий младенца в лагере беженцев народа рохинджа в Бангладеш. В 2017 году более полумиллиона представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы в попытке спастись от этнических чисток, предпринятых представителями власти Фото: Дамир Саголж (Damir Sagolj)

8/18 В последние несколько лет власти Мьянмы ведут геноцид народа рохинджа, называя эти спецоперации противодействием криминалу на территории государства. В сентябре 2017 года соседний Бангладеш, ставший основным убежищем рохинджа, законодательно ограничил маршруты передвижения беженцев специальными приграничными лагерями Фото: Кевин Фрайер (Kevin Frayer)

9/18 Еще один снимок из серии «Беженцы рохинджа бегут в Бангладеш, чтобы избежать этнических чисток», сделанный обладателем первого приза в одной из номинаций сотрудником Getty Images Кевином Фрайером Фото: Кевин Фрайер (Kevin Frayer)

10/18 Осознанное копирование европейской моды со времен колонизированной Африки является способом поднять свой авторитет в обществе. Саперы — модники из африканского государства Конго. Эта особая субкультура денди имеет свой жаргон и символику, определяет внешний вид и даже походку членов сообщества Фото: Тарик Заиди (Tariq Zaidi)

11/18 Сейчас все меньше российских семей усыновляет детей, тем более — малышей с особенностями. В этой фотографии художник пытался рассказать историю сострадательной и ответственной девушки Нади, которая усыновила ребенка с неврологическими нарушениями Фото: Сергей Строителев

12/18 Сотрудник Los Angeles Times Маркус Ям выиграл первый приз в категории «История природы и окружающей среды» с фотосерией «Горящая Калифорния». Лесные пожары в западном американском штате унесли осенью 2017 года жизни нескольких десятков человек. Стихия уничтожила тысячи жилых домов и десятки гектаров леса Фото: Маркус Ям (Marcus Yam)

13/18 Фотожурналист Джек Микрут занял третье место в номинации «Спортивная история». Приз ему принесла серия, посвященная фехтованию Фото: Джек Микрут (Jack Mikrut)

14/18 Независимый фотожурналист Энаят Асади занял второе место в номинации «Новостная история» с фотосерией «Куда дальше, впрочем» Фото: Энаят Асади (Enayat Asadi)

15/18 Сотрудник Helsingin Sanomat Сами Керо занял второе место в номинации «История повседневной жизни». Почетный приз ему принесла фотосерия «Ледяная дыра» Фото: Сами Керо (Sami Kero)

16/18 Член индонезийского коллектива фотографов Arka Project Мухаммад Фадли занял третье место в категории «Портретная история» со своей серией «Мятежные всадники». Этот беспечный ездок не забыл украсить транспортное средство национальным флагом Индонезии Фото: Мухаммад Фадли (Muhammad Fadli)

17/18 Фрилансер Расмус Флиндт Педерсен занял второе место в номинации «Новости». Жюри высоко оценило его снимки из освобожденного Мосула. Битва за Мосул длилась в течение полутора лет и стала одной из наиболее известных спецопераций армии правительства Ирака и союзников против наемников группировки «Исламское Государство» (запрещенная в России организация) Фото: Расмус Флиндт Педерсен (Rasmus Flindt Pedersen)