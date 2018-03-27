Ещё
В Кемерове проходит стихийный митинг
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Стихийный митинг в центре Кемерова
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Жители
Кемерова
собрались на стихийный митинг у здания областной администрации. Люди просят разобраться в причинах пожара в торговом центре Зимняя вишня, а также требуют отставки местных властей. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.
RT на русском: последние новости
Последствия пожара в торговом центре в Кемерове
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на 26 марта
В кемеровском Центре крови рассказали об очереди доноров на три недели вперёд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
339
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово
352
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
83
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
40
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
10
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода
Новости Москвы
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары
Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:26
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово
Шоу-бизнес
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия
Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение