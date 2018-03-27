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В Кемерове проходит стихийный митинг
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Стихийный митинг в центре Кемерова 

RT на русском 1 час назад
Жители Кемерова собрались на стихийный митинг у здания областной администрации. Люди просят разобраться в причинах пожара в торговом центре Зимняя вишня, а также требуют отставки местных властей. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.
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