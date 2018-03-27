В Кузбассе предложили подавать списки пропавших

Власти Кузбасса предложили жителям подавать списки пропавших родственников

Утром в четверг на площади Советов в центре Кемерово собралось несколько сотен горожан на несанкционированный народный сход. Их главным требованием было предоставить "настоящие" данные о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Некоторые держали плакаты "Сколько реальных жертв?" и "Скажите мне! Я знать хочу". Остальные просто скандировали "Правду! Правду!".

К собравшимся вышли мэр города Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Они заверили, что официальная цифра в 64 человека погибших настоящая. В ответ на недовольные крики некоторых митингующих Цивилев предложил: "Если у вас есть какие-то данные, какие-то фамилии, которых мы не знаем, дайте их нам!".

Люди стали с места выкрикивать фамилии, однако чиновник предложил подходить и записываться.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в их числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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