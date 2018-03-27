Пока вы спали: «Многосторонняя дипломатическая война» 

«Многосторонняя дипломатическая война»
Массовая высылка дипломатов свидетельствует о выходе западных санкций против России на «новый уровень», сообщает «Коммерсант». Накануне более 20 стран выразили «солидарность» с мерами Великобритании по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, объявив персонами нон грата российских дипломатов, которые якобы работают на спецслужбы. В свою очередь сенатор Константин Косачев предложил читать новости об этом так: «США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России». Об ответе на «провокационные шаги» также сообщили в российском МИДе. По словам политолога Федора Лукьянова, в мире началась «многосторонняя дипломатическая война», а его коллега Борис Макаренко затруднился дать оптимистичные прогнозы о сроках преодоления кризиса.
Спецслужбы Чехии ищут «Новичка»
Служба безопасности и информации Чехии получила приказ выяснить, могло ли нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль, быть произведено или храниться на территории страны. Соответствующее распоряжение глава спецслужбы Михал Коуделка получил от президента Чехии Милоша Земана, о чем сообщает официальный сайт главы государства.
Путин в Кемерове: «Причем здесь налоговые каникулы?»
Президент России Владимир Путин уверен, что «налоговые каникулы» не могут мешать контролю над обеспечением безопасности услуг, а ее необходимый уровень должны обеспечивать власти. Об этом, как сообщают «Известия», российский лидер заявил на совещании по вопросу ликвидации пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который, по некоторым данным, мог быть на «налоговых каникулах».
«Причем здесь "налоговые каникулы"?» — удивился Путин.
Дипломатам дали 10 дней
Российские дипломаты в Канаде, решение о высылке которых было принято накануне, обязаны покинуть страну в течение 10 дней. Об этом местному каналу CTV сообщил глава канадского Минтранса Марк Гарно. По его словам, четверо дипломатов работают в посольстве в Оттаве и генеральном консульстве в Монреале. Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала их разведчиками под прикрытием.
Военные США получили посылки с порохом
На три военных объекта в окрестностях Вашингтона были доставлены подозрительные посылки, сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Посылки прибыли на базу Форт-Белвур, в лабораторию ФБР и здание Университета национальной обороны. По меньшей мере одна из них содержала порох, продукты сгорания, GPS и самодельный запал. В настоящее время экспертизу посылок проводят агенты ФБР.