Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней

«Многосторонняя дипломатическая война»

Путин в Кемерове: «Причем здесь налоговые каникулы?» Служба безопасности и информации Чехии получила приказ выяснить, могло ли нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым был отравлен шпион Сергей Скрипаль, быть произведено или храниться на территории страны. Соответствующее распоряжение глава спецслужбы Михал Коуделка получил от президента Чехии Милоша Земана , о чем сообщает официальный сайт главы государства.

Президент России Владимир Путин уверен, что «налоговые каникулы» не могут мешать контролю над обеспечением безопасности услуг, а ее необходимый уровень должны обеспечивать власти. Об этом, как сообщают «Известия», российский лидер заявил на совещании по вопросу ликвидации пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который, по некоторым данным, мог быть на «налоговых каникулах».

«Причем здесь "налоговые каникулы"?» — удивился Путин. Дипломатам дали 10 дней

Военные США получили посылки с порохом Российские дипломаты в Канаде , решение о высылке которых было принято накануне, обязаны покинуть страну в течение 10 дней. Об этом местному каналу CTV сообщил глава канадского Минтранса Марк Гарно . По его словам, четверо дипломатов работают в посольстве в Оттаве и генеральном консульстве в Монреале . Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала их разведчиками под прикрытием.