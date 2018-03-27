Патриарх передал икону для храма в Красноярске

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс, находясь с рабочей поездкой в Москве, встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Во встрече также приняли участие епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Савва, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Святейший Патриарх передал Александру Уссу икону Святителя и Чудотворца Николая для восстанавливаемого Новоникольского храма в Большеулуйском районе.
Глава региона рассказал Патриарху о проводимых мероприятиях по подготовке к празднованию 400-летия города Енисейска. В городе сохранились семь уникальных памятников архитектуры: Спасо-Преображенский собор с надвратной церковью Захария и Елизаветы, ансамбль Успенского собора, Богоявленский кафедральный собор, Троицкий и Иверский, Воскресенский храмы, которые сейчас реставрируются к юбилею города.
В Енисейске появились и новые храмы — святых Бориса и Глеба при военной части, святого равноапостольного князя Владимира при Центральной районной больнице, а также две часовни — Николая Чудотворца и иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
Александр Усс пригласил Святейшего Патриарха побывать в Енисейске в дни праздничных мероприятий в августе 2019 года, совершить чин освящения Богоявленского кафедрального собора и посетить Енисейскую православную гимназию.
Предстоятель Русской православной церкви поблагодарил главу региона за проводимую работу, а также отметил положительные изменения, которые происходят в крае в связи с предстоящим событием мирового масштаба — всемирной зимней универсиадой. По мнению Святейшего Патриарха, студенческие игры послужат серьезным стимулом для развития спорта и ведения здорового образа жизни молодежью.
— Сегодня состоялась важная историческая встреча, ведь со дня визита Святейшего Патриарха Кирилла в Красноярск прошло уже несколько лет, но мы до сих пор живем теми впечатлениями. Сегодняшний разговор касался событий, произошедших на красноярской земле с того памятного визита. Речь шла и о судьбе Свято-Успенского монастыря, который развивается и преображается. У нас большие перспективы по Енисейску. В следующем году мы отмечаем 400-летие и не исключаем, что на этот праздник Его Святейшество сможет приехать. Мы говорили о взаимодействии светской власти с нашим православием. Ждем Святейшего Патриарха через год и верим, что этой надежде суждено сбыться, — отметил Александр Усс.