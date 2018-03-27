Патриарх передал икону для храма в Красноярске

Патриарх передал икону для восстанавливаемого храма в Красноярске

Глава региона рассказал Патриарху о проводимых мероприятиях по подготовке к празднованию 400-летия города Енисейска . В городе сохранились семь уникальных памятников архитектуры: Спасо-Преображенский собор с надвратной церковью Захария и Елизаветы, ансамбль Успенского собора, Богоявленский кафедральный собор, Троицкий и Иверский, Воскресенский храмы, которые сейчас реставрируются к юбилею города.

В Енисейске появились и новые храмы — святых Бориса и Глеба при военной части, святого равноапостольного князя Владимира при Центральной районной больнице, а также две часовни — Николая Чудотворца и иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Александр Усс пригласил Святейшего Патриарха побывать в Енисейске в дни праздничных мероприятий в августе 2019 года, совершить чин освящения Богоявленского кафедрального собора и посетить Енисейскую православную гимназию.