Путин посетил в больнице пострадавших в Кемерове

Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ

Президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа. Президент поинтересовался самочувствием больного. В ответ пострадавший сообщил, что чувствует себя нормально, хорошо. Он рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев , 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.

Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.