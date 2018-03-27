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Путин посетил в больнице пострадавших в Кемерове
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Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
В областной больнице скорой медицинской помощи глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа. Президент поинтересовался самочувствием больного. В ответ пострадавший сообщил, что чувствует себя нормально, хорошо. Он рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в свою очередь, сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.
Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара. Это 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков.
Профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.
Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления, пожал им руки.
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