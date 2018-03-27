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В Кемерове образовалась очередь на забор крови
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В кемеровском Центре крови рассказали об очереди доноров на три недели вперёд 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный врач Кемеровского областного Центра крови Игорь Васин в разговоре с RT рассказал об огромном количестве желающих помочь пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
«В первую очередь необходимо понять, что наша служба не занимается лечением самих пациентов, а заготавливает компоненты донорской крови. Мы можем говорить о количестве доноров, которые обратились к нам со вчерашнего утра. До настоящего времени было принято порядка 300 доноров. Полученная от них кровь проходит тестирование и закладывается в областной банк крови. Количество людей со вчерашнего дня увеличилось значительно, мы физически не можем принять всех. К тому же, у компонентов донорской крови есть ограниченный срок годности. Поэтому заготовить её сейчас, а использовать когда-то потом не получится. Мы объясняем это донорам, говорим о необходимости прийти в другой день и уже расписали очередь на три недели вперёд», — рассказал Васин.
Ранее был задержан отключивший пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ охранник.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека. СК задержал четырёх человек по факту инцидента.
RT на русском: последние новости
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