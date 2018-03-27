Тулеев примет родственников погибших в Кемерово

Тулеев проведет прием родственников погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", — сказал Тулеев во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара и проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.

Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.

Владимир Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.