Тулеев примет родственников погибших в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев проведет личный прием родственников всех погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и займется решением проблем, о которых они ему расскажут.
"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", — сказал Тулеев во вторник в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара и проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, признавшись, что во время пожара погибла и его племянница.
Владимир Путин поручил Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).