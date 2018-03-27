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В Кемерово начали собирать деньги для семей погибших
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В Кемерово начали собирать деньги для семей погибших и пострадавших при пожаре 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Кемерово начали сбор средств для семей погибших и пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня», сообщили в администрации города.
Реквизиты для перевода средств указаны на сайте администрации, в назначении платежа администрация Кемерово просит писать «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“)», передает РИА «Новости».
Тем временем в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Кемеровской области Рабочая создана рабочая группа по оказанию содействия семьям, пострадавшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня.
»Пенсионный фонд России скорбит вместе с родными и близкими погибших и выражает поддержку пострадавшим в результате пожара в торговом центре Кемерово. ПФР окажет содействие пострадавшим семьям, для этого в областном отделении создана специальная рабочая группа», — сообщили в ведомстве.
Представитель Пенсионного фонда сообщил, что после определения официальных списков пострадавших, имеющих право на выплаты по линии ПФР, специалисты в ускоренном порядке соберут информацию и документы, необходимые для назначения пенсий по случаю потери кормильца, и за три дня решат все вопросы о назначении пенсий.
«Кроме того, на основании этих же списков ПФР выплатит правопреемникам погибших средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. Данная работа ведется в тесном сотрудничестве с администрацией Кемеровской области и органами социальной защиты населения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, накануне вечером президент России Владимир Путин прилетелв Кемерово, где в воскресенье сгорел ТРК «Зимняя вишня» и погибли 64 человека.
Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключилаподжог.
Со вторника власти Кемеровской области объявили трехдневный траур. Также траур объявлен в Ингушетии и Рязанской области.
Напомним, президент России Владимир Путин во вторник рано утром прибыл к сгоревшему торгово-развлекательному центру (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Во вторник утром министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пациентов, остающихся в больницах после пожара в кемеровском торговом центре.
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