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Треть населения России нашли в 17 городах
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Треть населения России нашли в 17 городах 

dom.lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
На сегодняшний день в 17 крупнейших городских агломерациях России проживают 33 процента населения страны, или около 49 миллионов человек. Об этом заявил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник, говорится в сообщении пресс-службы ипотечного регулятора, поступившем в «Дом» в четверг, 29 марта.
Данные города обеспечивают 38 процентов российского ВВП, в них строится 60 процентов от общего объема ввода жилья в стране ежегодно. Такая же тенденция наблюдается на мировом уровне, отметил Плутник: всего 600 городов вырабатывают 60 процентов мирового ВВП.
По словам главы «Дом.рф», порядка 80 процентов семей хотят жить в городах, так как в них высоки шансы найти хорошо оплачиваемую работу и дать качественное образование детям. Кроме того, людей в мегаполисы влечет разнообразная и качественная жилая среда.
«Городская среда формирует человека. От того, какой она будет сегодня, зависит, какими будут горожане завтра. Именно поэтому в разных городах и странах реализуются специальные государственные программы по развитию городов, формированию внутригородской инфраструктуры», — подчеркнул Плутник.
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