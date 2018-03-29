Треть населения России нашли в 17 городах

На сегодняшний день в 17 крупнейших городских агломерациях России проживают 33 процента населения страны, или около 49 миллионов человек. Об этом заявил генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник , говорится в сообщении пресс-службы ипотечного регулятора, поступившем в «Дом» в четверг, 29 марта.

Данные города обеспечивают 38 процентов российского ВВП, в них строится 60 процентов от общего объема ввода жилья в стране ежегодно. Такая же тенденция наблюдается на мировом уровне, отметил Плутник: всего 600 городов вырабатывают 60 процентов мирового ВВП.