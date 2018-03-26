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Регионы начали объявлять траур по погибшим в Кемерове
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Регионы России начали объявлять траур по погибшим в Кемерове 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Власти Рязанской области объявили 27 марта в регионе днем траура в связи с трагедией в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Распоряжением губернатора Николая Любимова от 26 марта 2018 года в знак солидарности с жителями Кемеровской области 27 марта в Рязанском регионе объявлено днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово», — говорится в сообщении властей.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что «на ближайшие три дня в республике и на местном телевидении будут отменены все развлекательные мероприятия и телепередачи».
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что «не должно быть так, что один регион это решение [о трауре — прим. Ленты.ру] принимает, другой не принимает. Мы, не задумываясь, присоединимся, потому что очень жаль этих людей. Особенно детей. Масштабы этой трагедии даже представить невозможно. Мы завтра обсудим этот вопрос с утра. Никто не должен здесь соревнований устраивать».
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СКР и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог. В рамках расследования задержаны четыре человека.
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