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К концу недели в Самарской области местами потеплеет до +4 °C
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К концу недели в Самарской области местами потеплеет до +4 °C 

Волга Ньюс 29 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
В пятницу, 30 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит +1… -4 °C. Ветер западный 3-8 м/с.
В субботу, 31 марта, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -7 до -12 °C, местами до -17 °C. Днем температура воздуха составит +2… -3 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
В воскресенье, 1 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -2… -7 °C. Днем местами ожидаются небольшие осадки, столбик термометра поднимется от -1 до +4 °C. Ветер южный 7-12 м/с.
Волга Ньюс: последние новости
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 60,6% В ближайшие две ночи в регионе температура воздуха может опуститься до -18 градусов В Самарской области устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек
 Ещё 7 источников 
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