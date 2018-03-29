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К концу недели в Курской области потеплеет до +10°С
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К концу недели в Курской области потеплеет до +10°С 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курской области к воскресенью, 1 апреля, ожидается потепление до +10°С, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
30 марта ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днём мокрый снег и дождь, в восточных районах без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха ночью до -12ºС, в низких местах до 16 градусов мороза. Днём потеплеет до +4°С. Ветер ночью восточный, 4-9 м/с, днём южный 7-12 м/с.
Окончательное потепление придёт в регион с воскресенья, 1 апреля. Ночью температура воздуха прогреется до +2°С, днём до +10°С.
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