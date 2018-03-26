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СПЧ намерен обсудить с экспертами причины трагедии
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СПЧ намерен обсудить с экспертами причины участившихся трагедий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" планирует обсудить с экспертами причины участившихся катастроф, повлекших большие жертвы, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
"Участившиеся случаи катастроф, повлекших большие человеческие жертвы, в том числе и детей, не могут не остаться без внимания совета. Мы обязательно в самое ближайшее время постараемся обсудить с экспертами вопрос о том, как могли возникнуть подобные катастрофы. Что это? Просто несчастный случай? Или результат коррупции, халатности, наплевательского отношения к человеческой жизни и вопросам безопасности людей?" — сказал Федотов, слова которого приводятся на официальном сайте СПЧ.
По его словам, он убежден, что за каждым подобным случаем кроется преступление.
"Преступление либо коррупционного плана, либо как минимум проявление халатности. Если мы хотим, чтобы подобных трагедий стало меньше, чтобы они исчезли из нашей жизни, мы должны сделать все для того, чтобы наши государственные структуры работали как часы. А часы нельзя ни подкупить, ни запугать", — добавил правозащитник.
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