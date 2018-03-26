СПЧ намерен обсудить с экспертами причины трагедии

СПЧ намерен обсудить с экспертами причины участившихся трагедий

"Участившиеся случаи катастроф, повлекших большие человеческие жертвы, в том числе и детей, не могут не остаться без внимания совета. Мы обязательно в самое ближайшее время постараемся обсудить с экспертами вопрос о том, как могли возникнуть подобные катастрофы. Что это? Просто несчастный случай? Или результат коррупции, халатности, наплевательского отношения к человеческой жизни и вопросам безопасности людей?" — сказал Федотов, слова которого приводятся на официальном сайте СПЧ. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

По его словам, он убежден, что за каждым подобным случаем кроется преступление.