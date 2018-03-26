Папа Римский отреагировал на ЧП в Кемерово

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Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в понедельник в Москву, говорится, что папа Франциск глубоко опечален в связи с гибелью людей и выражает соболезнования всем пострадавшим в результате этой трагедии.
"Доверяя покойных, в особенности многих погибших детей, милосердной любви Всемогущего Бога, Его Святейшество заверяет, что будет молиться за всех, кто оплакивает их потерю", — говорится в документе.
Папа Римский также заверил в своей духовной близости к властям и спасателям, продолжающим вести поиск пострадавших и пропавших без вести, и призвал к божественному благословению и утешению.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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