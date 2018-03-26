Папа Римский отреагировал на ЧП в Кемерово

Папа Римский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово

"Доверяя покойных, в особенности многих погибших детей, милосердной любви Всемогущего Бога, Его Святейшество заверяет, что будет молиться за всех, кто оплакивает их потерю", — говорится в документе. В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в понедельник в Москву , говорится, что папа Франциск глубоко опечален в связи с гибелью людей и выражает соболезнования всем пострадавшим в результате этой трагедии.

Папа Римский также заверил в своей духовной близости к властям и спасателям, продолжающим вести поиск пострадавших и пропавших без вести, и призвал к божественному благословению и утешению.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.