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Сын управляющей ТЦ «Зимняя вишня» удалился в соцсетях
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Сын задержанной по делу о пожаре в Кемерово удалил страницу в соцсетях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Сын Надежды Судденок, управляющей ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар и погибли более 60 человек, удалил свою страницу в социальной сети "ВКонтакте", где до этого опубликовал пост в защиту своей матери.
Утром Денис Медведев на своей странице в социальной сети опубликовал пост, где опроверг появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию, что его мать является собственником торгового центра. Он сообщил, что его мать "работала на должности гендиректора, являлась одним из гендиректоров". Он также выразил мнение, что "кто-то очень удобно для себя начал все переводить на нее". Медведев опроверг сообщения и о том, что его мать забрали на допрос из дома. По его словам, у Судденок был выходной, и как только она узнала о трагедии, сразу поехала в торговый центр. Он также отметил, что депутатом задержанная Судденок была очень давно, и это не связано с ее нынешней работой.
По данным на 16.00 мск, страница Дениса Медведева удалена, информация на ней недоступна.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о четырех задержанных и допрошенных по данному делу, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. СМИ сообщили, что среди задержанных и доставленных на допрос — собственник и директор ТЦ Надежда Судденок, которая выкупила ТЦ всего 2 года назад. По данным СМИ, ранее Судденок была избрана депутатом райсовета.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >> Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово
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