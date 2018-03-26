Сын управляющей ТЦ «Зимняя вишня» удалился в соцсетях

Сын задержанной по делу о пожаре в Кемерово удалил страницу в соцсетях

Сын Надежды Судденок, управляющей ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово , где произошел пожар и погибли более 60 человек, удалил свою страницу в социальной сети "ВКонтакте", где до этого опубликовал пост в защиту своей матери.

Утром Денис Медведев на своей странице в социальной сети опубликовал пост, где опроверг появившуюся ранее в СМИ и соцсетях информацию, что его мать является собственником торгового центра. Он сообщил, что его мать "работала на должности гендиректора, являлась одним из гендиректоров". Он также выразил мнение, что "кто-то очень удобно для себя начал все переводить на нее". Медведев опроверг сообщения и о том, что его мать забрали на допрос из дома. По его словам, у Судденок был выходной, и как только она узнала о трагедии, сразу поехала в торговый центр. Он также отметил, что депутатом задержанная Судденок была очень давно, и это не связано с ее нынешней работой.

По данным на 16.00 мск, страница Дениса Медведева удалена, информация на ней недоступна.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о четырех задержанных и допрошенных по данному делу, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. СМИ сообщили, что среди задержанных и доставленных на допрос — собственник и директор ТЦ Надежда Судденок, которая выкупила ТЦ всего 2 года назад. По данным СМИ, ранее Судденок была избрана депутатом райсовета.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.