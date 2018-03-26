Волонтеров предложили подключить к проверке ТЦ

Возгорание в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Простые, обычные люди зашли в кинозал. Руководитель учений дает команду, что вторая и третья дверь в огне — выход только один. На покидание помещения от 5 до 10 секунд — и эти обычные люди своим добровольным участием в течение этих 10 секунд выявят все проблемы аварийных выходов, потому что проверки могут быть формальными и не исключать коррупционной составляющей. Власть и общество должны взаимодействовать для того, чтобы не повторилась трагедия, как в Кемерово", — заключил он.

Депутат пояснил, что участниками должны быть только добровольцы из обычных граждан, которые помогут выявить ошибки или недоработки пожарной безопасности помещений.