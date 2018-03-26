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Волонтеров предложили подключить к проверке ТЦ
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В Госдуме предложили подключить волонтеров к проверке безопасности ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек (ЕР) после трагедии в Кемерово предложил протестировать при участии волонтеров помещения с большим скоплением людей, в том числе торговые центры и кинотеатры, чтобы оценить возможность аварийно покинуть здание в случае вероятного пожара.
Возгорание в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"Все торговые и развлекательные центры, а также помещения, где может быть большое скопление людей, в том числе и кинотеатры Крыма и Севастополя, необходимо протестировать на возможность аварийного покидания замкнутого помещения в случае пожара. Для этого планируется привлечь волонтеров, которые будут действовать в обстановке, приближенной к экстремальной", — заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат пояснил, что участниками должны быть только добровольцы из обычных граждан, которые помогут выявить ошибки или недоработки пожарной безопасности помещений.
"Простые, обычные люди зашли в кинозал. Руководитель учений дает команду, что вторая и третья дверь в огне — выход только один. На покидание помещения от 5 до 10 секунд — и эти обычные люди своим добровольным участием в течение этих 10 секунд выявят все проблемы аварийных выходов, потому что проверки могут быть формальными и не исключать коррупционной составляющей. Власть и общество должны взаимодействовать для того, чтобы не повторилась трагедия, как в Кемерово", — заключил он.
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