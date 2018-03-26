Процесс получения гражданства хотят упростить

В МВД планируют упростить процесс получения гражданства

"Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства", — сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД в понедельник. МВД намерено упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ , заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой

"Мы двумя руками за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство", — сказал первый замминистра. Он отметил, что министерство нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранцев, приезжающих в страну надолго или навсегда.

По его словам, МВД ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны.