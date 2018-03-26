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Процесс получения гражданства хотят упростить
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В МВД планируют упростить процесс получения гражданства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / apetrov89ru
МВД намерено упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства", — сказал Горовой на заседании Общественного совета при МВД в понедельник.
Он отметил, что министерство нацелено на создание максимально комфортных условий для иностранцев, приезжающих в страну надолго или навсегда.
"Мы двумя руками за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство", — сказал первый замминистра.
По его словам, МВД ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны.
"Мы работали и будем плотно работать с министерством труда, с органами власти субъектов РФ с целью оценки давления на местный рынок труда иностранных граждан", — сказал Горовой.
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