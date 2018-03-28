Ещё
ТЦ в России признали смертельно опасными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полторы тысячи торговых центров в России оказались смертельно опасны 

Деловая газета «Взгляд» 28 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЧС России рассказало о результатах проверки торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Проверку соблюдения норм пожарной безопасности проводили специалисты МЧС и сотрудники прокуратуры. Проверено «более 8,5 тыс. объектов с массовым пребыванием людей и торговли», то есть 50% «от общего количества запланированных к проверке объектов, которых всего более 14,5 тысяч», передает ТАСС.
Установлено, что персонал «более чем на 2 тыс. объектов не обучен мерам пожарной безопасности». Кроме того, в 1,5 тыс. ТЦ используются недопустимые с точки зрения пожарной безопасности материалы.
Среди наиболее распространенных нарушений МЧС назвало отсутствие систем дымоудаления и автоматизированных систем оповещения. Кроме того, зачастую в торговых центрах нет автоматизированных систем, которые отключают общую вентиляцию. Также в ТЦ отсутствуют звуковые и световые оповещатели.
В результате проверок выяснилось, что во многих ТЦ пути эвакуации оказались загромождены посторонними предметами, а для пожарной техники не обеспечена возможность подъезда.
В отделке торговых центров используются горючие материалы, в ТЦ нет огнетушителей. Выявлены и многие другие нарушения, рассказали в министерстве.
Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Макаревич описал альтернативную историю со Сталиным и Гитлером В районе перевала Дятлова нашли неизвестный аэродром Российским подозреваемым придумали американское наказание
 Ещё 324 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»17
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня90
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса400
«Русские идут»29
Элита под огнем: чем грозят новые санкции США40
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение