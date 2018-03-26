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Нашлись родные мальчика, у которого погибла семья
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Нашлись родные мальчика, семья которого погибла в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Найдены две бабушки 11-летнего мальчика, вся семья которого погибла при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«Нашли двух бабушек — от папы и от мамы», — цитирует Скворцову РИА «Новости».
Ранее глава Минздрава сообщила, что при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» пострадал 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы. При пожаре ребенок потерял обоих родителей и младшую сестру. Его состояние тяжелое, но с положительной динамикой, отметила Скворцова.
Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 64 человека, еще 52 человека пострадали. Причиной пожаора могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджога. Также указывалось, что проблемы с эвакуацией людей из ТРК «Зимняя вишня» возникли из-за того, что комплекс располагался в бывшем промышленном здании.
По числу жертв пожар в ТРК «Зимняя вишня» стал одним крупнейших наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
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