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Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся 28 марта
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Похороны жертв пожара в ТЦ в Кемерове начнутся 28 марта 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первые похороны погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове пройдут 28 марта. Организация похорон уже началась, сообщили ТАСС в понедельник в муниципальном предприятии "Спецбюро".
"Похороны начнутся послезавтра, 28 марта. Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти", — уточнили на предприятии, которое занимается ритуальными услугами.
Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев заявил, что власти региона помогут семьям, потерявших близких, и выделят по 1 млн рублей за каждого погибшего.
С 27 марта на Кузбассе будет объявлен трехдневный траур в память о жертвах пожара. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. В рамках возбужденного уголовного дела задержали и допросили четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.
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