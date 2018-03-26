«Артек» готов помочь детям после пожара в Кемерово

«Артек» готов участвовать в реабилитации детей после пожара в Кемерово

Международный детский центр "Артек" готов принять участие в реабилитации детей после пожара в ТЦ в Кемерово , заявил директор центра Алексей Каспржак

Как сообщили в Следственном комитете, в понедельник в Москве руководитель управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров и директор "Артека" подписали соглашения о сотрудничестве.

В начале встречи представители СК и "Артека" почтили память погибших в пожаре, случившемся в воскресенье в торгово-развлекательном комплексе города Кемерово, соболезнуя всем, кто пострадал в этой трагедии.

Говоря о психологической реабилитации детей, переживших пожар, Алексей Каспржак выразил готовность оказать в этом содействие:

"Мы готовы помочь детям забыть этот ужас", — сказал он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.