Врач рассказал о состоянии тел погибших в Кемерово

Врач рассказал о состоянии тел погибших при пожаре в Кемерове

«Не будут же всех вытаскивать в то время, когда столько людей там находятся. Место, где все прощаются, находится в двух шагах. Нелогично делать это у всех на глазах. Зачем панику такую поднимать. Там такая температура была, там уже все сгорело. Даже не знаю, как будут всех опознавать», — рассказал он. Тела погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пока не выносят наружу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из врачей скорой помощи, который работает на месте происшествия. По его словам, такое решение приняли, чтобы не вызвать панику среди людей, собравшихся около здания ТЦ.

По словам собеседника радиостанции, шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет.

«Чтобы отравиться угарным газом, хватает пару минут. Там так долго был пожар. Выживших там уже нет», — заключил он.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара стали 64 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По словам очевидцев, в одном из залов кинотеатра, где во время пожара находились дети, были закрыты двери. Никто из сотрудников центра не пытался их эвакуировать. Проверкой этой информации занялись следователи.