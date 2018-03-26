Ещё
Врач рассказал о состоянии тел погибших в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач рассказал о состоянии тел погибших при пожаре в Кемерове 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Тела погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пока не выносят наружу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на одного из врачей скорой помощи, который работает на месте происшествия. По его словам, такое решение приняли, чтобы не вызвать панику среди людей, собравшихся около здания ТЦ.
«Не будут же всех вытаскивать в то время, когда столько людей там находятся. Место, где все прощаются, находится в двух шагах. Нелогично делать это у всех на глазах. Зачем панику такую поднимать. Там такая температура была, там уже все сгорело. Даже не знаю, как будут всех опознавать», — рассказал он.
По словам собеседника радиостанции, шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет.
«Чтобы отравиться угарным газом, хватает пару минут. Там так долго был пожар. Выживших там уже нет», — заключил он.
Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара стали 64 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По словам очевидцев, в одном из залов кинотеатра, где во время пожара находились дети, были закрыты двери. Никто из сотрудников центра не пытался их эвакуировать. Проверкой этой информации занялись следователи.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада236
17 стран высылают российских дипломатов614
Мировые державы объявили доллару бойкот20
У Украины заканчивается газ59
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно261
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение