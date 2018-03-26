В СФ обсудят трагедию в кемеровском ТЦ

Члены Совфеда на заседании обсудят трагедию в кемеровском ТЦ

"Трагедия в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли люди, будет обсуждаться на пленарном заседании палаты в среду", — сказал Калашников. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

"Я полагаю, на пленарном заседании в среду мы будем обсуждать эту ситуацию. Такое количество жертв с регулярностью происходит в том или ином виде. Сколько мы еще должны платить жизнями, потому что люди не хотят выполнять свои обязанности? Причина всех этих аварий — это полная безответственность", — подчеркнул Калашников. Он также отметил, что тех, кто причастен к обеспечению безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации зданий, в случае подобных ЧП должна ждать уголовная ответственность. По его словам, "должен нести ответственность тот чиновник, который подписывает документы, должен отвечать производитель работ". Сенатор отметил, что в данном случае есть хороший пример Сингапура

"Очень много аварий, связанных со взрывами баллонов бытового газа в квартирах. Ежегодно реализуется порядка 50 миллионов таких баллонов населению", — отметил он. В качестве примера безответственного отношения к жизни людей сенатор напомнил ситуацию со взрывами бытового газа в жилых помещениях.

По словам законодателя, во всем мире на подобные баллоны устанавливаются специальные клапаны, которые регулируют давление газа.