В СФ обсудят трагедию в кемеровском ТЦ

Трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТЦ погибли десятки людей, будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации в среду, сообщил РИА Новости в понедельник первый замглавы экономического комитета верхней палаты парламента Сергей Калашников.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.
"Трагедия в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли люди, будет обсуждаться на пленарном заседании палаты в среду", — сказал Калашников.
Он также отметил, что тех, кто причастен к обеспечению безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации зданий, в случае подобных ЧП должна ждать уголовная ответственность. По его словам, "должен нести ответственность тот чиновник, который подписывает документы, должен отвечать производитель работ". Сенатор отметил, что в данном случае есть хороший пример Сингапура.
"Я полагаю, на пленарном заседании в среду мы будем обсуждать эту ситуацию. Такое количество жертв с регулярностью происходит в том или ином виде. Сколько мы еще должны платить жизнями, потому что люди не хотят выполнять свои обязанности? Причина всех этих аварий — это полная безответственность", — подчеркнул Калашников.
В качестве примера безответственного отношения к жизни людей сенатор напомнил ситуацию со взрывами бытового газа в жилых помещениях.
"Очень много аварий, связанных со взрывами баллонов бытового газа в квартирах. Ежегодно реализуется порядка 50 миллионов таких баллонов населению", — отметил он.
По словам законодателя, во всем мире на подобные баллоны устанавливаются специальные клапаны, которые регулируют давление газа.
"Я разговаривал с белорусскими производителями, которые поставляют нам эти баллоны. Они сказали, что готовы по нашему запросу дополнительно устанавливать контролирующие клапаны. Но проблема в том, что такого запроса не поступало", — посетовал парламентарий. При этом цена контрольного клапана, по его словам, "копеечная".