Жители Кемерово проводят акцию памяти в сквере рядом с ТЦ «Зимняя вишня»

Жители Кемерово выстроились вокруг сквера рядом с торговым центром "Зимняя вишня", где во время пожара погибли 64 человека, и молча стоят, опустив головы, у многих на глазах слезы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, ещё 45 пострадали.

Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда весь день приносят цветы, игрушки, зажженные свечи. Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное. Сейчас люди выстроились вкруг сквера и стоят, опустив головы. Никто из них не разговаривает, у многих на глазах слезы.

Здание торгового центра еще продолжает слабо дымить. Оно обнесено красной оградительной лентой, около которой дежурят сотрудники полиции и не пропускают посторонних в зону ЧП. Движение по проспекту Ленина, на котором располагается торговый центр, по-прежнему перекрыто. Разрешен въезд только технике экстренных служб и спецтехники, необходимой для разбора завалов. В течение всего дня в разных местах у ограждения концентрировались группы зевак, в основном молодежь. Они снимали происходящее на телефоны.

В школе №7, где развернут оперативный штаб, в спортзале собраны родственники погибших, пострадавших и без вести пропавших. С ним и работают психологи, в том числе специалисты из московского института имени Сербского во главе с гендиректором центра Зурабом Кекелидзе . У здания школы дежурят бригады экстренных служб. Днем одной из женщин, вышедшей на улицу из спортзала, стало плохо, и спасатели на руках отнесли ее в машину скорой помощи.

"Я сам видел, когда пришли, то воды нет, то просят показать план здания. А надо было спасать", — возмущался мужчина средних лет. В первой половине дня с родственниками пострадавших при пожаре встретился глава МЧС Владимир Пучков . Многие пытались выяснить судьбу своих близких, другие спрашивали, когда пройдет процедура опознания. Некоторые высказывали свое недовольство действиями пожарных в первые часы пожара.

Глава МЧС принес свои соболезнования и сказал, что спасатели и пожарные, действовали грамотно и в соответствии с обстановкой.