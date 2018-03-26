Северо-западные регионы предложили помощь Кемерово

Северо-западные регионы предложили помощь после трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. Готовы оказать помощь

"В эти трудные дни от имени правительства Санкт-Петербурга и жителей нашего города выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю им душевных сил и стойкости, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления", — говорится в тексте соболезнования. "Санкт-Петербург готов при необходимости оказать возможную помощь пострадавшим", — отмечает губернатор. Как сообщает администрация губернатора Северной столицы, Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово. Он отмечает, что глубоко потрясен случившимся.

По его словам, эта трагедия для всех городов и регионов должна стать поводом задуматься над организацией пожарной безопасности в местах массового скопления людей.

"От лица всех ленинградцев хочу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Регион готов оказать Кемеровской области любую необходимую помощь в преодолении последствий пожара, лечении и реабилитации тех, кто пострадал", — говорится в телеграмме губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко кемеровскому главе Аману Тулееву. Все регионы соболезнуют Власти Ленинградской области также готовы оказать необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадавших.

Михаил Ведерников. "От администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, всем жителям региона, родным и близким погибших при пожаре в торговом центре. Жителей Псковской области трагедия в Кемерово, которая унесла жизни нескольких человек, в том числе детей, не оставила равнодушной. Искренне скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в тексте соболезнования. Соболезнования семьям погибших выразил врио губернатора Псковской области

"Это страшная трагедия, которая унесла десятки жизней. Невыносимо больно, что погибли дети. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких, скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — отмечается в телеграмме главы Коми.

"От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким кемеровчан, погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Новгородцы скорбят вместе с Вами и передают слова поддержки жителям Кемерова. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", — говорится в телеграмме губернатора Новгородской области Андрея Никитина , направленной на имя Тулеева.

Необходимость проверки ТЦ Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования от всех жителей региона. "Случившееся болью отозвалось в наших сердцах, потрясло до глубины души. В эти дни мы скорбим вместе с вами, сопереживаем родственникам погибших, пострадавшим от пожара и их близким", — говорится в телеграмме.

Губернатор Новгородской области поручил создать межведомственную комиссию для комплексной проверки объектов с массовым пребыванием людей. Как отмечается в сообщении областного правительства, сегодня комиссия приступит к работе и проинспектирует безопасность объектов для жителей региона, в том числе пожарную.

"Для нас всех случившееся — горький повод задуматься о безопасности нахождения в торговых точках и развлекательных центрах, необходимости постоянных проверок мест общественного досуга, повышенной ответственности всех служб, а также собственника и арендаторов. От нашей бдительности и организованности зависят жизни людей. Нужно всегда об этом помнить", — написал он в своем Телеграм-канале. Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших и обратил внимание на необходимость постоянных проверок мест массового скопления людей.

Игоря Орлова. С соболезнования родным и близким погибших в Кемерово началось еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Архангельской области

"Произошла страшная трагедия, в которой погибли и взрослые, и дети. Это огромное горе для родных и близких. Мы скорбим вместе со всей страной по погибшим и желаем выздоровления всем пострадавшим при пожаре", — отметил он.

По его словам, происшедшее в Кемерово требует серьезного анализа и проверок торгово-развлекательных центров с точки зрения соблюдения правил безопасности.

"Федеральным правительством будет обозначен комплекс мер, и на региональном уровне также необходимо провести работу с собственниками и арендаторами торгово-развлекательных центров", — сказал губернатор.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, в регионе дополнительно проверят противопожарную безопасность объектов массового пребывания людей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Глава региона рекомендовал районным администрациям незамедлительно повысить внимание к пожарной безопасности общественных зданий, проверить их техническую оснащенность средствами и системами пожаротушения, организовать учения по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.